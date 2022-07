Multato turista a Roma che si bagnava piedi nella Barcaccia (Di domenica 24 luglio 2022) Proseguono gli interventi da parte della Polizia Locale per far rispettare le regole poste a salvaguardia dei luoghi e dei monumenti storici. In questo ambito ieri a Roma gli agenti del Gruppo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 24 luglio 2022) Proseguono gli interventi da parte della Polizia Locale per far rispettare le regole poste a salvaguardia dei luoghi e dei monumenti storici. In questo ambito ieri agli agenti del Gruppo ...

CasilinaNews : Roma, immerge i piedi nella fontana della Barcaccia: multato turista inglese - AnsaRomaLazio : Multato turista a Roma che si bagnava piedi nella Barcaccia. Ammenda da 500 euro per 42enne inglese #ANSA - ilmessaggeroit : Roma, turista inglese si immerge i piedi nella fontana della Barcaccia a piazza di Spagna: multato - sabatux : @bravimabasta Non c'è la percezione che in Italia si devono rispettare le regole. Ma la colpa è nostra. Per abbiamo… - Divino_2 : RT @tribuna_treviso: Disavventura per un turista svedese con famiglia che seguendo le indicazioni ha infilato dritto l’ingresso con la sua… -