Moshions | arte africana tradizionale ed estetica moderna

Leggi su lopinionista

(Di domenica 24 luglio 2022)è un brand di moda ruandese che disegna in modo contemporaneo abbigliamento e accessori sostenibili traendo ispirazione dall’artigianato locale. Fondato nel 2015 da Moses Turahirwa, il marchio reinventa l’ereditàattraverso una lente raffinata di lusso contemporaneo traendo ispirazione dall’esplorazione dell’ignoto e dalla continua scoperta culturale per re-immaginare l’eclettico patrimonio visivo dell’Africa attraverso design innovativi e artistici. I risultati sono capi sostenibili di lusso contemporaneo pensati per un pubblico globale e creati in collaborazione con artisti e artigiani esperti per consentire a una nuova generazione di creativi di trasformare il patrimonioin modadi alta qualità.si impegna ad una produzione sostenibile con una forte ...