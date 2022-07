putino : La Procura generale russa ha spiegato il divieto di usare la parola 'GUERRA'. Il tribunale distrettuale di Mosca T… -

Agenzia ANSA

I sistemi di difesa aerea russi hannoun attacco delle forze armate ucraine a Melitopol, secondo quanto riferito da Vladimir Rogov, responsabile dell'autoproclamata amministrazione russa nella regione ucraina occupata di ...... anche se non diretta tra Kiev e, dallo scoppio della guerra causata dall'invasione russa lo ... Lo Stato Maggiore ucraino oggi ha comunicato di averun assalto delle forze russe verso ... Mosca, respinto attacco ucraino a Melitopol - Ultima Ora Le notizie di domenica 24 luglio, in diretta. Kiev: l'ex vicesegretario del Consiglio di sicurezza Volodymyr Sivkovych è sospettato di lavorare per i servizi di intelligence russi ...I sistemi di difesa aerea russi hanno respinto un attacco delle forze armate ucraine a Melitopol, secondo quanto riferito da Vladimir Rogov, responsabile dell'autoproclamata amministrazione russa nell ...