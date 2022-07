Mosca: "Nel raid su Odessa distrutti una nave ucraina e un deposito missili Usa" | Lavrov: "Manterremo gli impegni presi sul grano" (Di domenica 24 luglio 2022) La Russia fino al giorno prima aveva smentito l'attacco. Zelensky: 'Putin non intende applicare l'accordo firmato in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 24 luglio 2022) La Russia fino al giorno prima aveva smentito l'attacco. Zelensky: 'Putin non intende applicare l'accordo firmato in ...

Agenzia_Ansa : Torna ai livelli precedenti l'attacco russo in Ucraina il prezzo del frumento nel giorno dell'accordo tra Mosca e K… - MediasetTgcom24 : Mosca: 'Nel raid su Odessa distrutti nave ucraina e deposito missili Usa' #tass #statiuniti #ucraina #kiev… - Adnkronos : #Ucraina, #Russia: 'Colpite infrastrutture militari nel porto di #Odessa'. #ultimora - IlCastiga : RT @andreasso1951: Mosca ha ammesso di aver lanciato i missili per distruggere alcune caserme e depositi di armi ucraini nel porto di Odes… - andreasso1951 : Mosca ha ammesso di aver lanciato i missili per distruggere alcune caserme e depositi di armi ucraini nel porto di… -