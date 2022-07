Mosca ammette il bombardamento di Odessa e mente ancora | ' Era solo per far ripartire il grano'

Lo ha confermato la portavoce del ministero degli Esteri di, Maria Zakharova, sul suo canale Telegram. "I missili Kalibr hanno distrutto infrastrutture militari nel porto di Odessa con un ...Le parole 'Sei centimetri sono pochi -Dallavalle - un po' di rammarico c'è. Ma non posso ... Il quartetto azzurro, però, nella finale di2013, sesto al traguardo, venne poi squalificato ...La portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova: "Per consentire la ripresa delle esportazioni di grano ucraine" ...Monsignor Paolo Pezzi ritiene la presenza di Papa Francesco a Mosca e Kiev un passaggio fondamentale per aprire una riconciliazione. E all'Agi racconta dell'odio che sta crescendo tra i due popoli, me ...