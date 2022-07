Morto Vittorio De Scalzi, Branduardi: “Perdiamo un grande musicista” (Di domenica 24 luglio 2022) MILANO – “Perdiamo un grande musicista, uno dei protagonisti della “Musica d’Autore”. Buon Viaggio verso il tuo Aldebaran”. Con queste parole Angelo Branduardi (foto) si rivolge al compositore e polistrumentista Vittorio De Scalzi, che ci ha lasciato all’età di 72 anni. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 24 luglio 2022) MILANO – “un, uno dei protagonisti della “Musica d’Autore”. Buon Viaggio verso il tuo Aldebaran”. Con queste parole Angelo(foto) si rivolge al compositore e polistrumentistaDe, che ci ha lasciato all’età di 72 anni. L'articolo L'Opinionista.

