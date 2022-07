Morto Vittorio De Scalzi, Battaglia: “Ha animato quegli anni pieni di energia” (Di domenica 24 luglio 2022) BOLOGNA – “Ci ha lasciati Vittorio De Scalzi, purtroppo. Con i New Trolls e il suo grande talento ha animato quegli anni pieni di energia nei quali tutti noi seguivamo con entusiasmo e determinazione la strada che la musica ci indicava. Era un mondo completamente nuovo fatto di suoni, di idee da trasmettere agli altri giovani e al mondo. Buon viaggio, Vittorio…”. Con queste parole Dodi Battaglia (foto), ex chitarrista dei Pooh, saluta Vittorio De Scalzi, musicista e polistrumentista che è Morto all’età di 72 anni. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 24 luglio 2022) BOLOGNA – “Ci ha lasciatiDe, purtroppo. Con i New Trolls e il suo grande talento hadinei quali tutti noi seguivamo con entusiasmo e determinazione la strada che la musica ci indicava. Era un mondo completamente nuovo fatto di suoni, di idee da trasmettere agli altri giovani e al mondo. Buon viaggio,…”. Con queste parole Dodi(foto), ex chitarrista dei Pooh, salutaDe, musicista e polistrumentista che èall’età di 72. L'articolo L'Opinionista.

