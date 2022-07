(Di domenica 24 luglio 2022) Ildelè stato costellato da arrivi importanti e giovani di prospettiva, mancano due innesti in attacco peril cerchio Ildelè stato costellato da arrivi importanti e giovani di prospettiva, mancano due innesti in attacco peril cerchio. Cragno, Ranocchia A., Marlon, Carboni, Ranocchia F., Sensi, Pessina e Caprari sono al momento gli ottodei brianzoli. Per completare unottimo serve l’arrivo di due punte. Petagna ormai è a un passo, nei prossimi giorni si potrebbe definire. Poi assalto a un’alternativa sempre in zona offensiva per consegnare una rosa importante a Stroppa.è al, fino a settembre c’è tempo per le valutazioni. Lo scrive La ...

Il mercato delè stato costellato da arrivi importanti e giovani di prospettiva, mancano due innesti in attacco per chiudere il cerchio. Cragno, Ranocchia A., Marlon, Carboni, Ranocchia F., Sensi, Pessina ...... Galliani stravede per Petagna e Petagna sarebbe felice di iniziare questa nuova avventura a. ...è l'unica pista che sta prendendo in considerazione il Napoli per l'attacco visto che negli... Monza, ultimi due colpi per chiudere un mercato positivo: Galliani al lavoro per l'attacco Danilo Caravello, agente di Antonino Barillà, ha parlato ai microfoni di tuttoturris di un possibile approdo in maglia corallina per il suo assistito.