Monti Lattari | arrestato il boss Francesco Di Martino | sequestrati armi | proiettili e 42 chili di droga

rep_napoli : Camorra, arrestato a Pimonte il boss dei monti Lattari [aggiornamento delle 11:51] - Dangereesk : @san_brak La ditta 'Ai Monti Lattari' ha chiesto a Donato (un dipendente) di smetterla di fare i TikTok che l'hanno… - miettmoncler : @demag0gica chi cazzo li conosceva sti monti lattari dio hanno perso cosi tanti soldi ahahahahaha - bedconejo : Cioè Donato de ai monti lattari non può più fare i tiktok perché i proprietari glielo hanno vietato? Si devono caga… - poocahhontas : no cmq nel frattempo soffermiamoci su una cosa molto grave che è successa donato dei monti lattari ha detto ke non… -

...della compagnia di Castellammare di Stabia e degli squadroni eliportati cacciatori Calabria e Puglia che da tempo stanno conducendo l'operazione Green life nella cosiddetta Giamaica dei,...La zona dei, in provincia di Napoli , è oramai territorio individuato dalla camorra come base per nascondere e coltivare droga o interrare le armi del clan. Nelle ultime settimane due blitz dei ...Un arresto eccellente, 42 chili e mezzo di marijuana, 39 piante di cannabis indica, 260 proiettili e una pistola sequestrati: è il bilancio di sette diversi interventi dei carabinieri ...Un arresto eccellente, 42 chili e mezzo di marijuana, 39 piante di cannabis indica, 260 proiettili e una pistola sequestrati. E' il bilancio di sette ...