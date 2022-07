Mondiali di atletica, Massimo Stano oro nella 35 km di marcia: è la prima vittoria azzurra (Di domenica 24 luglio 2022) Il campione olimpico Massimo Stano si conferma ai Mondiali di atletica leggera ad Eugene, negli Usa. L’atleta azzurro ha vinto l’oro nella 35 km di marcia in 2 ore 23? e 14?. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Il campione olimpicosi conferma aidileggera ad Eugene, negli Usa. L’atleta azzurro ha vinto l’oro35 km diin 2 ore 23? e 14?. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

