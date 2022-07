Mondiali atletica | Stano oro nella 35 km marcia

(Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – Massimoha vinto la medaglia d’oro35 km diaidi. Un oro che all’Italia mancava aida quasi vent’anni. L’azzurro, campione olimpico della 20 km, si è imposto con il tempo di 2h23.14 davanti al giapponese Kawano.è il primo campione del mondo della storia della 35 chilometri di. Il bronzo è andato allo svedese Karlstrom. Quella del pugliese è la seconda medaglia deiper l’Italia, dopo il bronzo nel salto in alto di Elena Vallortigara. Iltore azzurro dopo l’oro olimpico di Tokyo20 km, trionfa anche aidi Eugene, stavoltanuova distanza della 35 km, al ...

