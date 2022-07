Molfetta: oggi due tentativi di record mondiale Guinness dei primati (Di domenica 24 luglio 2022) Di seguito il comunicato: Sarà una domenica da record a Molfetta. Nel pomeriggio, nella piazza centrale del Gran Shopping, si terranno infatti due tentativi di primato mondiale. Cosimo Ferrucci, atleta di Bisceglie, già detentore di Guinness World records, farà qualcosa di estremamente spettacolare: dovrà effettuare in 2 minuti il maggior numero di saltelli con la corda in equilibrio su una trave a circa 2 metri di altezza e con il peso di sua figlia sulle spalle. Davide Lorusso, atleta di Altamura, dovrà invece fare il maggior numero di salti in alto a 1,70 mt di altezza in 4 minuti: una prova altrettanto spettacolare, resa possibile grazie alla collaborazione della Fidal Puglia e del suo presidente Giacomo Leone, per la concessione dell’attrezzatura necessaria. Dunque due grandi ... Leggi su noinotizie (Di domenica 24 luglio 2022) Di seguito il comunicato: Sarà una domenica da. Nel pomeriggio, nella piazza centrale del Gran Shopping, si terranno infatti duedi primato. Cosimo Ferrucci, atleta di Bisceglie, già detentore diWorlds, farà qualcosa di estremamente spettacolare: dovrà effettuare in 2 minuti il maggior numero di saltelli con la corda in equilibrio su una trave a circa 2 metri di altezza e con il peso di sua figlia sulle spalle. Davide Lorusso, atleta di Altamura, dovrà invece fare il maggior numero di salti in alto a 1,70 mt di altezza in 4 minuti: una prova altrettanto spettacolare, resa possibile grazie alla collaborazione della Fidal Puglia e del suo presidente Giacomo Leone, per la concessione dell’attrezzatura necessaria. Dunque due grandi ...

zazoomblog : Molfetta: oggi due tentativi di record mondiale Guinness dei primati - #Molfetta: #tentativi #record - ilFattoMolfetta : GRAN SHOPPING MOLFETTA: OGGI IV APPUNTAMENTO CON IL CONTEST D - ilFattoMolfetta : NOX MOLFETTA GIOVANILE: OGGI IL TERZO OPEN DAY - gattonzo : RT @ayrvian: Museo Diocesano Molfetta, Biblioteca. In queste pagine il collegamento tra Monti di pietà e assistenza sanitaria come oggi la… - _Basarab : RT @ayrvian: Museo Diocesano Molfetta, Biblioteca. In queste pagine il collegamento tra Monti di pietà e assistenza sanitaria come oggi la… -