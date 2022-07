Missili russi sul porto di Odessa il giorno dopo l’accordo sulla partenza del grano Invasione dell' Ucraina | cinque mesi

(Di domenica 24 luglio 2022) L’altro ieriperché daldied altri due scali ucraini partissero ventimilioni di tonnellate dialla volta del resto del mondo. Ieri isuldi, mirando proprio verso depositi diucraino e facendo anchee vittime. La comunità internazionale è sconcertata e preoccupata per quest’altra iniziativa di Putin. Oggi sonodall’iniziorussa in. L'articolosuldiil...

LaVeritaWeb : Nessun titolone per i missili ucraini lanciati sull’impianto nucleare di Zaporizhzhia. Con quelli russi si era alla… - GiovaQuez : Missili russi sono stati sparati contro il porto di Odessa - riotta : Duro attacco #Odessa 8 missili russi su aree civili e il porto dove il comando di Putin sospetta siano installate d… - ClaraPorta4 : RT @GiovaQuez: Missili russi sono stati sparati contro il porto di Odessa - gualcap : Basta spostare i missili anti-nave ad Odessa perché i russi colpiscano la città. Questi accordi stipulati durante l… -

...le esportazioni di cibo e fertilizzanti, essenziali per attenuare la crisi alimentare globale. Non era ancora asciutto l'inchiostro dell'accordo, però, che la Russia ha lanciato quattro...Meno di 24 ore dopo la firma , l'accordo sul grano rischia di saltare. Kiev accusa idi aver lanciato quattrosul porto di Odessa , Mosca nega, la comunità internazionale reagisce con toni durissimi. Scambi di accuse, smentite e condanne che fanno vacillare la speranza ...La difesa aerea ha risposto. [I militari ucraini] inviano missili e attaccano con droni la città addormentata. Le vite dei residenti di Melitopol sono state protette in modo efficace dalla difesa ...L’altro ieri l’accordo perché dal porto di Odessa ed altri due scali ucraini partissero venticinque milioni di tonnellate di grano alla volta del resto del mondo. Ieri i missili russi sul porto di Ode ...