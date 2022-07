"Missili nucleari europei puntati contro Putin". Guerra atomica, il piano tedesco (Di domenica 24 luglio 2022) Per molti anni è stato inserito nella lista dei "falchi" dell'eurozona, soprattutto nel sud Europa, come uomo del rigore nei conti: un rigore a metà fra l'imperativo morale e il randello da usare sulla testa di chi, Grecia in primis, metteva a repentaglio la stabilità della moneta comune. Eppure, anche Wolfgang Schäuble ha un'anima europeista. E se ieri il ministro federale della Finanze (2009-2017) di Angela Merkel auspicava un'Unione europea fatta a immagine e somiglianza della Repubblica federale tedesca - debito in calo e Pil in crescita, per intendersi - l'oggi ex presidente del Bundestag (2017-2021) auspica un'Ue più coesa non solo sul piano finanziario ma anche su quello militare. Anzi, nucleare. In un'intervista in pagina oggi sulla Welt am Sonntag, il cavallo di razza della Cdu spiega che «c'è bisogno di deterrenza nucleare a livello europeo». ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Per molti anni è stato inserito nella lista dei "falchi" dell'eurozona, soprattutto nel sud Europa, come uomo del rigore nei conti: un rigore a metà fra l'imperativo morale e il randello da usare sulla testa di chi, Grecia in primis, metteva a repentaglio la stabilità della moneta comune. Eppure, anche Wolfgang Schäuble ha un'animasta. E se ieri il ministro federale della Finanze (2009-2017) di Angela Merkel auspicava un'Unione europea fatta a immagine e somiglianza della Repubblica federale tedesca - debito in calo e Pil in crescita, per intendersi - l'oggi ex presidente del Bundestag (2017-2021) auspica un'Ue più coesa non solo sulfinanziario ma anche su quello militare. Anzi, nucleare. In un'intervista in pagina oggi sulla Welt am Sonntag, il cavallo di razza della Cdu spiega che «c'è bisogno di deterrenza nucleare a livello europeo». ...

