Milena Vukotic | la confessione privatissima su Paolo Villaggio | Ecco quale legge dettava sul set di Fantozzi

(Di domenica 24 luglio 2022) Tra le più grandi attrici di tutti i tempi c’è di sicuro l’impeccabile. L’immensa artista, infatti, ha lavorato con geni del calibro di Fellini e Bunuel. In una recente intervista, inoltre, ha rilasciato alcune sconcertanti rivelazioni su. Scopriamo di cosa si trattaè probabilmente la migliore attrice italiana in circolazione. La sua eccezionale carriera, infatti, affonda le radici molto lontano nel tempo e vanta collaborazioni con dei veri e propri mostri sacri del cinema internazionale. Il suo esordio sul grande schermo risale al 1960 grazie al “Sicario” di Damiano Damiani. Solo tre anni più tardi, poi, ottiene già una parte in “Il giovedì” di Dino Risi. Nel 1965, inoltre, lavora per un altro genio del cinema, Federico Fellini, ...

Spectra_anna : @_movieswatch Sam Mendes Chris Pratt/Kevin Spacey Paola Cortellesi/Melissa McCarty Green Book Carpenter/Hill/Alex D… -

Lanostratv

Il curriculum diè uno di quelli da far invidia a molti. La celebra artista romana, apprezzata da generazioni e generazioni di spettatori, si è raccontata nel corso di una curiosa intervista rilasciata ...... tratto dal romanzo 'La spartizione' di Piero Chiara, il cui cast è composto da " tra gli altri " Ugo Tognazzi, Francesca Romana Coluzzi e, che verrà di persona a presentare il film. ... Milena Vukotic, retroscena su Ballando raccontato solo oggi: "Non è stato..." Milena Vukotic non lo nasconde più: l'attrice lancia una vera stoccata alla Rai e parla di quel no che proprio non riesce ad accettare.Il curriculum di Milena Vukotic è uno di quelli da far invidia a molti. La celebra artista romana, apprezzata da generazioni e generazioni di spettatori, si è raccontata nel corso di una curiosa ...