(Di domenica 24 luglio 2022) Undi 69 anni èdopo essere statoda un treno dellapolitana di, nei pressi della centralissima, sulla linea rossa. Secondo le prime ipotesi, l’– che era in attesabanchina in direzione Sesto S. Giovanni – si sarebbe suicidato gettandosi sui binari poco prima che arrivasse il convoglio che lo ha colpito intorno alle 8 di oggi 24 luglio. Soccorso dagli operatori del 118, il 69enne èpoco dopo l’impatto per le ferite gravi. L’Atm, l’azienda di trasporti di, ha dovuto interrompere la circolazione su entrambe le direzioni sulla linea 1, bloccando ida Pagano a Pasteur. Lungo le 12 fermate che attraversano il ...

SkyTG24 : Calcinato, folgorato in cantiere Tav Brescia-Venezia: morto 60enne - TuttoSuMilano : #Milano, morto un uomo travolto dalla metro alla fermata Duomo: treni bloccati. L'ipotesi del suicidio - premionobbile : @EnricoMasala1 @gparagone Quel rincoglionito di Montagnier era contrario a pfizer ed infatti paragone è riuscito a… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #milano, #metro chiusa: un uomo morto travolto dal treno alla stazione #duomo - ParliamoDiNews : Un uomo è morto travolto dalla metro alla stazione Duomo a Milano #morto #travolto #metro #stazione #duomo #milano… -

E' successo a Dresano in via delle Margherite nell'hinterland sud - est di. La scoperta è ...casa dei genitori verso le 9 del mattino poche ore dopo la loro partenza ed ha trovato il cane...TREZZO - In macchina in autostrada senza benzina. Ècosì un ragazzo di 24 anni che nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 luglio 2022 è rimasto ...a una 25enne nigeriana di Locate Triulzi () ...Morto Vittorio De scalzi all’età di 72 anni, il cantante polistrumentista e compositore italiano. Vita privata e carriera dell'artista.Un uomo di 69 anni si è gettato sui binari ed è stato travolto da un convoglio della metro alla stazione di Duomo a Milano questa mattina poco dopo le otto. Sul posto sono ...