Migranti, ancora emergenza a Lampedusa

Torna l'emergenza a Lampedusa (Agrigento), dopo quindici di sbarchi stanotte che hanno portato sull'isola 411 Migranti, e altri 13 approdi ieri, che hanno portato sull'isola poco meno di 350 persone.

