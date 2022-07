“Mi fa paura” La solita valanga d' odio contro Meloni | Elodie ritorna all' attacco

jan84942688 : RT @pincobg: La #fusani è la solita rincoglionita. Hai paura dei #putin #trump e #novax e fai molto bene serva mainstream #controcorrente - pincobg : La #fusani è la solita rincoglionita. Hai paura dei #putin #trump e #novax e fai molto bene serva mainstream #controcorrente - dantegiumanini : La solita politica becera e infame del Pd Hanno paura Elezioni politiche 2022, Meloni: 'Torna macchina fango cont… - Alessandro_Se : @Elodiedipa Punti molto 'elettorali', praticamente tutto infattibile, ma usato per far leva sulla pancia del popoli… - f_desena : RT @CaterinaBlange3: @Mion3Luca Ma che pandemia. Solo un pandemonio di gente che ha paura di perdere la cadrega, e riesumerebbe anche le gu… -

L'HuffPost

Pifferi lo ha ammesso sotto interrogatorio, aggiungendo che eramettere nel lettino da ... Perchè ha mentito anche al fidanzato 'Avevodi essere giudicata' , avrebbe detto Alessia, e per ...Che ne pensi Penso che da un lato le sue parole siano lapropaganda russa, dall'altro è ... Il problema è che in Occidente la gente ha, in Italia la gente non vuole più sostenere l'Ucraina ... La destra fa più pena che paura (di M. Feltri) Meloni già si accoda a Ue, Bce e Nato. Salvini sembra Caccamo. Berlusconi vive in uno stato mitologico. Non faranno troppi danni e non dureranno a lungo.Due ore di stop dal lavoro a fine giornata come messaggio simbolico per fare sentire la propria voce dopo la tragica scomparsa di Gianni Gesualdi. Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil hanno proclamato uno sc ...