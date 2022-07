Mi chiamo Francesco Totti, Caccia al tesoro o Infamous? La tv del 24 luglio (Di domenica 24 luglio 2022) Per la prima serata in tv, domenica 24 luglio su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Mi chiamo Francesco Totti”. La vita e la carriera di Francesco Totti, raccontata dalla voce del “capitano”. Campione amatissimo non solo dai tifosi dell’AS Roma. Giocatore dalla carriera longeva e strabiliante, ambito da club nazionali e internazionali, uno dei pochi atleti al mondo che ha militato tutta la carriera in una sola squadra, con una sola maglia, quella giallorossa. Tradita soltanto per quella della nazionale. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Soccorritori”: la 118 accorre sul luogo di un incidente con omissione di soccorso, che ha coinvolto una persona familiare ai soccorritori. Athena indaga su una donna ... Leggi su bergamonews (Di domenica 24 luglio 2022) Per la prima serata in tv, domenica 24su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Mi”. La vita e la carriera di, raccontata dalla voce del “capitano”. Campione amatissimo non solo dai tifosi dell’AS Roma. Giocatore dalla carriera longeva e strabiliante, ambito da club nazionali e internazionali, uno dei pochi atleti al mondo che ha militato tutta la carriera in una sola squadra, con una sola maglia, quella giallorossa. Tradita soltanto per quella della nazionale. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Soccorritori”: la 118 accorre sul luogo di un incidente con omissione di soccorso, che ha coinvolto una persona familiare ai soccorritori. Athena indaga su una donna ...

galfort2 : ??Domani sera Domenica 24/7/2022 su RAI 1 - ore 21.25 'Mi chiamo Francesco Totti' 1^ visione Qui un articolo del 2… - AlessioDiRusso2 : Mi sono appena visto 'mi chiamo Francesco #Totti', ho pianto come un bambino... #Roma - Pall_Gonfiato : Domani sera in onda il film 'Mi chiamo Francesco #Totti' su #Rai1 e #Raiplay - Violett11315738 : @JoeVasapollo @HaagenDazs_US Domenica sera un bel barattolo di gelato ed il programma perfetto per te, quello che a… - francesco_c_69 : RT @DiegoFusaro: Lo chiamo golpe globale: ci troviamo nel bel mezzo di una riorganizzazione autoritaria del capitalismo, che usa l'alibi de… -