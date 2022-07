Mertens lascia Napoli, il post della moglie in maglia azzurra: «Amore della mia vita» (Di domenica 24 luglio 2022) Protagonista in queste ore ad un evento musicale in Belgio, Lady Mertens Kat Kerkhofs non passa inosservata: la compagna dell'ex attaccante azzurro, madre del figlio Ciro, ha pubblicato sui... Leggi su ilmattino (Di domenica 24 luglio 2022) Protagonista in queste ore ad un evento musicale in Belgio, LadyKat Kerkhofs non passa inosservata: la compagna dell'ex attaccante azzurro, madre del figlio Ciro, ha pubblicato sui...

owenbuzzo : @theboss_1908 Boss Mertens mi piace un casino ma vorrei anche vedere una cambio di tendenza. Basta con i giocatori… - nicita_roc : La notizia secondo cui anche l’#inter sarebbe interessata a #Mertens mi lascia abbastanza attonito: alla fine non h… - infoitsport : Ufficiale: Mertens lascia il Napoli. Il club partenopeo: 'Grazie Dries' - CronacheTweet : Il rapporto fra Napoli e Mertens sarà qualcosa di irripetibile. Il belga lascia da miglior marcatore nella storia d… - CatelloNapodano : ADL: 'Voglio creare un napoli competitivo per lo scudetto' Sempre ADL: Lascia andare via Ospina, koulibaly, Mertens… -