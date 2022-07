Mercato Milan – Dalla Spagna: “Asensio rimane al Real Madrid” | News (Di domenica 24 luglio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di Mercato provenienti Dalla Spagna, Marco Asensio avrebbe deciso di rimanere al Real Madrid Leggi su pianetamilan (Di domenica 24 luglio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni diprovenienti, Marcoavrebbe deciso dire al

E_Silvestrin : #Botman ? #RenatoSanches ? #CDK ? Ho sempre detto che il mercato debba essere fatto di prime scelte. Il #Milan ha… - sportface2016 : #Milan, avvio shock in amichevole e tris ungherese: i tifosi non ci stanno, 'Svegliatevi sul mercato, ma con chi st… - lucabianchin7 : La non convocazione di #DeKetelaere per la prima col Bruges è una scelta del giocatore, più che del club. Richiesta… - TheRipper1899 : Legali al lavoro per cercare di arrivare al #closing per il 20 agosto. #Cardinale vorrebbe presentarsi al derby com… - burattinaio0 : RT @TheLastDuivel: A dirla tutta non capisco come faccia mio padre ad essere così spazientito e irritato per il mercato del Milan. Evidente… -