Meloni | il fascismo è solo nella testa dei radical chic

(Di domenica 24 luglio 2022) Nel lontano 1995, gli 883 cantavano l’inno di un’intera gioventù: Gli anni. Erano i tempi della “stessa storia, stesso posto, stesso bar”; gli anni di chi vestiva i Roy Rogers come jeans; gli anni delle immense compagnie. Ecco, sin da quei tempi, più o meno coincidenti con l’ascesa in politica di Silvio Berlusconi, il motto di qualsiasi campagna elettorale di sinistra, dai più giovani ai più anziani rossi, è sempre stato il medesimo: se vince la destra, ritorna il. Un disco rotto, ripetuto e propagandato milioni di volte, che puntualmente, in ogni caso di trionfo dei “pericolosi squadristi”, non ha trovato alcun riscontro. Eppure, la narrazione rimane “la stessa storia” da anni: paginate dei giornali contro l’onda nera che sopraggiunge inesorabile, che investe e trascina l’Italia in un baratro medievale. Il delirio di Repubblica Se, ieri, lo spiacevole ...

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Torna la caccia al fascismo immaginario Fino a poco fa il segretario dem strizza… - AndreaVenanzoni : Entro il 25 settembre, Repubblica avrà pubblicato circa 7.200 articoli sul fascismo di Fratelli d'Italia. Dal 26, d… - Alex60409022 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Torna la caccia al fascismo immaginario Fino a poco fa il segretario dem strizzava l’oc… - uberinetto : @simonesacq Oltretutto negli ultimi anni vari media etc. sono stati dei veri 'spingitori di meloni' (cit. Vulvia),… - robymark1 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Torna la caccia al fascismo immaginario Fino a poco fa il segretario dem strizzava l’oc… -

Sallusti si sfoga contro i "traditori" del Cav Per rimanere in tema, ancora ieri sempre su Repubblica compariva un'intervista al politologo francese Marc Lazar: 'non ripudia il- dice ...Si dice per esempio, e Letta lo dice: "Esistiamo soltanto noi e la: dunque dovete scegliere fra lei e me. E poiché lei rappresenta ilmentre noi siamo l'antifascismo, giochiamo a ...Sull'immigrazione, tema su cui Salvini sta già facendo campagna elettorale, sono sicuro che Letta si esprimerà, è molto sensibile al tema , dice ... Scopri di .... Socialisti, Demos, e Articolo 1 dati ...A Enrico Letta piace stupire come i vecchi prestigiatori che facevano sparire fazzoletti, orologio, portafogli e colpo dei colpi qualcuno del pubblico ...