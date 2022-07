Meloni avverte: “Governa chi vince alle urne, io sono pronta” (Di domenica 24 luglio 2022) ROMA – Meloni avverte: “Chi prende più voti andrà a Palazzo Chigi” e “io sono pronta, Fdi lo è”. Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni, in un’intervista a La Stampa. “Non immaginavamo una campagna elettorale in agosto. Ma da tempo lavoriamo alla costruzione di un programma. A differenza della sinistra non ci L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Giorgia Meloni chiede le elezioni Giorgia Meloni garantisce: “Fratelli d’Italia non è alleato di Conte” Meloni attacca la sinistra: “Marziana, lontana dalle esigenze del popolo e scollegata dalla realtà” Meloni contro il governo: “Nulla è stato fatto per ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 24 luglio 2022) ROMA –: “Chi prende più voti andrà a Palazzo Chigi” e “io, Fdi lo è”. Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia, in un’intervista a La Stampa. “Non immaginavamo una campagna elettorale in agosto. Ma da tempo lavoriamo alla costruzione di un programma. A differenza della sinistra non ci L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Giorgiachiede le elezioni Giorgiagarantisce: “Fratelli d’Italia non èato di Conte”attacca la sinistra: “Marziana, lontana desigenze del popolo e scollegata dalla realtà”contro il governo: “Nulla è stato fatto per ...

