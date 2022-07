“Meghan voleva essere Diana”: le terribili rivelazioni in un nuovo libro (Di domenica 24 luglio 2022) Tutti hanno avuto l’impressione che Meghan Markle volesse essere Lady Diana, ma arrivano le prove (e sono raccapriccianti). La storia dei Duchi di Sussex è al centro di un nuovo libro scritto dal famoso giornalista e biografo Tom Bower. Il libro di intitola Revenge, cioè “Vendetta” e fa chiaramente riferimento alla vendetta che da due anni Harry e Meghan L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 24 luglio 2022) Tutti hanno avuto l’impressione cheMarkle volesseLady, ma arrivano le prove (e sono raccapriccianti). La storia dei Duchi di Sussex è al centro di unscritto dal famoso giornalista e biografo Tom Bower. Ildi intitola Revenge, cioè “Vendetta” e fa chiaramente riferimento alla vendetta che da due anni Harry eL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

