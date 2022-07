Meghan ed Harry avrebbero rotto i rapporti con David e Victoria Beckham. Il motivo? Lo racconta Tom Bower nel suo nuovo libro. Ed è davvero surreale (Di domenica 24 luglio 2022) C’è un po’ di maretta tra i Sussex e i Beckham. A lanciare lo scoop è stato Tom Bower nel suo nuovo libro “Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsor’”. Il motivo? Le accuse di indiscrezione della Duchessa all’ex Spice Girl…(foto: AP) È uscito solo da pochi giorni Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsor’s, ma il libro di Tom Bower ha già creato parecchio scompiglio, dentro e fuori la Royal Family. Tanti gli aneddoti raccontati dal giornalista della BBC, uno dei quali riguarda Meghan Markle e il principe Harry e il loro rapporto con i Beckham. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU Meghan ... Leggi su amica (Di domenica 24 luglio 2022) C’è un po’ di maretta tra i Sussex e i. A lanciare lo scoop è stato Tomnel suo“Revenge:and the War Between the Windsor’”. Il? Le accuse di indiscrezione della Duchessa all’ex Spice Girl…(foto: AP) È uscito solo da pochi giorni Revenge:and the War Between the Windsor’s, ma ildi Tomha già creato parecchio scompiglio, dentro e fuori la Royal Family. Tanti gli aneddotiti dal giornalista della BBC, uno dei quali riguardaMarkle e il principee il loro rapporto con i. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU...

