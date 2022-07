Medagliere Mondiali atletica 2022: Italia 14ma con l’oro di Massimo Stano, bronzo di Elena Vallortigara (Di domenica 24 luglio 2022) Da venerdì 15 a domenica 24 luglio a Eugene, in Oregon, negli Stati Uniti, si terrà l’edizione 2022 dei Mondiali atletica: saranno in programma gare per un totale di 49 eventi che assegneranno i titoli iridati. Si inizia già venerdì 15 luglio con le prime tre finali. Medagliere Mondiali atletica 2022 # Paese O A B T. 1 USA 10 8 10 28 2 Etiopia 4 4 2 10 3 Kenya 2 4 2 8 4 Giamaica 2 4 1 7 5 Cina 2 1 3 6 6 Australia 2 0 1 3 7 Perù 2 0 0 2 8 Polonia 1 3 0 4 9 Giappone 1 2 1 4 10 Canada 1 1 1 3 11 Grenada 1 1 0 2 11 Repubblica Dominicana 1 1 0 2 13 Gran Bretagna & N. ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Da venerdì 15 a domenica 24 luglio a Eugene, in Oregon, negli Stati Uniti, si terrà l’edizionedei: saranno in programma gare per un totale di 49 eventi che assegneranno i titoli iridati. Si inizia già venerdì 15 luglio con le prime tre finali.# Paese O A B T. 1 USA 10 8 10 28 2 Etiopia 4 4 2 10 3 Kenya 2 4 2 8 4 Giamaica 2 4 1 7 5 Cina 2 1 3 6 6 Australia 2 0 1 3 7 Perù 2 0 0 2 8 Polonia 1 3 0 4 9 Giappone 1 2 1 4 10 Canada 1 1 1 3 11 Grenada 1 1 0 2 11 Repubblica Dominicana 1 1 0 2 13 Gran Bretagna & N. ...

usatoscherma : RT @Federscherma: MONDIALI ASSOLUTI CAIRO 2022 - OTTO MEDAGLIE PER L'ITALIA DI CUI DUE D'ORO, IL MEDAGLIERE FINALE - nikifigus : RT @azzurridigloria: ?? SCHERMA, MONDIALI 2022 ?? @Federscherma chiude i Campionati del Mondo @FIE_fencing al terzo posto nel medagliere iri… - azzurridigloria : ?? SCHERMA, MONDIALI 2022 ?? @Federscherma chiude i Campionati del Mondo @FIE_fencing al terzo posto nel medagliere… - ramonfonst : RT @Federscherma: MONDIALI ASSOLUTI CAIRO 2022 - OTTO MEDAGLIE PER L'ITALIA DI CUI DUE D'ORO, IL MEDAGLIERE FINALE - ZioCorra58 : RT @Federscherma: MONDIALI ASSOLUTI CAIRO 2022 - OTTO MEDAGLIE PER L'ITALIA DI CUI DUE D'ORO, IL MEDAGLIERE FINALE -