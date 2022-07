Maurizio Costanzo | curiosità | sapete che studi ha fatto il giornalista? Non lo immaginereste mai

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 24 luglio 2022) Cerchiamo di capire quale sia stato il percorso didel notoe autore televisivo,. Leggiamo insieme l’articolo.è un personaggio televisivo molto conosciuto in Italia. Superati gli 80 anni,ha alle spalle una lunga ed apprezzata carriera. Diventaa soli 18 anni per il quotidiano romano Paese Sera. Il resto è un susseguirsi di affermazioni professionali. Quindi il Corriere Mercantile, TV Sorrisi e Canzoni, Grazia, dove è caporedattore. Entra in seguito in Rai come autore radiofonico e nel 1966 è coautore del grande successo musicale Se telefonando, brano interpretato da Mina.pare sia anche uno degli ideatori del popolare ...