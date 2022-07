Maturità | tutti promossi | il 99 | 9% ce la fa Ma a giudicare dalle denunce degli atenei non è una buona notizia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug – Agli esami di, come riporta l’Ansa. O quasi, diciamo. Un dato che impone una riflessione e forse anche un allarme, viste ledelle università sul livello mediostudenti provenientiscuole superiori.! Che meraviglia, allasono. Certo, non proprio, ma quasi. Siamo al 99,9%, e la domanda che ci si pone – fatalmente – riguarda chi diamine debba risiedere in quello 0,1%. Comunque, il ministero dell’Istruzione diffonde i dati dei primi esami che hanno visto il ritorno alle prove scritte (nonostante le proteste feroci...