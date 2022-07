Mascherine, arrivano le indicazioni dell’OMS: ritorna l’obbligo? (Di domenica 24 luglio 2022) Con i nuovi numeri, l’OMS ha diffuso alcune importanti indicazioni. Particolare merito alle Mascherine. ritorna l’obbligo? Le ultime settimane, sotto il punto di vista del Covid, non sono state semplice. La nuova variante Omicron 5 ha portato i contagi a toccare numeri completamente inaspettati. Soprattutto perché, come ben sappiamo, sono insoliti durante il periodo estivo. Questa volta, però, qualcosa non ha funzionati e i contagi sono saliti a dismisura. Adobe StockNon solo i vaccini ma anche le Mascherine sono sempre stati indicati come dispositivi essenziali nel combattimento del virus. Dopo qualche settimana non proprio positiva, però, l’Organizzazione Mondiale della Sanità è scesa in campo per tracciare la strada da seguire. Delle indicazioni utili non solo per ... Leggi su chenews (Di domenica 24 luglio 2022) Con i nuovi numeri, l’OMS ha diffuso alcune importanti. Particolare merito alle? Le ultime settimane, sotto il punto di vista del Covid, non sono state semplice. La nuova variante Omicron 5 ha portato i contagi a toccare numeri completamente inaspettati. Soprattutto perché, come ben sappiamo, sono insoliti durante il periodo estivo. Questa volta, però, qualcosa non ha funzionati e i contagi sono saliti a dismisura. Adobe StockNon solo i vaccini ma anche lesono sempre stati indicati come dispositivi essenziali nel combattimento del virus. Dopo qualche settimana non proprio positiva, però, l’Organizzazione Mondiale della Sanità è scesa in campo per tracciare la strada da seguire. Delleutili non solo per ...

