Marvel Zombies: prime immagini dalla nuova serie Disney+, vietata ai minori (Di domenica 24 luglio 2022) Marvel Zombies diventa realtà. Dopo aver assaggiato il tema degli zombie in uno degli ultimi episodi della prima stagione di What If… ?, i famelici supereroi zombeschi stanno per tornare con una serie animata spin-off canonica nel Marvel Cinematic Universe. A sorprendere, però, è che la Disney ha definito questa serie come vietata ai minori di 18 anni. Una vera novità per un prodotto MCU, ma che dimostra un’apertura da parte di Marvel Studios verso fasce più adulte Al Comic-Con di San Diego 2022, i Marvel Studios hanno ospitato un panel in cui si discuteva degli ultimi sviluppi nel loro dipartimento di animazione, incluso Marvel Zombies. Al panel hanno partecipato il critico cinematografico e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 luglio 2022)diventa realtà. Dopo aver assaggiato il tema degli zombie in uno degli ultimi episodi della prima stagione di What If… ?, i famelici supereroi zombeschi stanno per tornare con unaanimata spin-off canonica nelCinematic Universe. A sorprendere, però, è che la Disney ha definito questacomeaidi 18 anni. Una vera novità per un prodotto MCU, ma che dimostra un’apertura da parte diStudios verso fasce più adulte Al Comic-Con di San Diego 2022, iStudios hanno ospitato un panel in cui si discuteva degli ultimi sviluppi nel loro dipartimento di animazione, incluso. Al panel hanno partecipato il critico cinematografico e ...

infoitcultura : L’entusiasmante primo trailer di I Am Groot e le news su Marvel Zombies - ScarletWitch772 : RT @marvelcinemaita: Marvel Zombies: Disney+ rilascia la sinossi ufficiale della serie animata vietata ai minori - marvelcinemaita : Marvel Zombies: Disney+ rilascia la sinossi ufficiale della serie animata vietata ai minori - marvelcinemaita : Marvel Zombies: Simu Liu conferma che doppierà Shang-Chi nella serie animata vietata ai minori - elly048372 : RT @ItsPego: Marvel zombies sarà una serie per adulti e una continuazione di uno degli episodi di What if, nuova serie dal 2024 #MarvelZomb… -