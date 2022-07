Marvel Cinematic Universe: cosa sappiamo finora sulle Fasi 5 e 6 (Di domenica 24 luglio 2022) Complice il Comic-Con di San Diego, ecco le informazioni che abbiamo sulle Fasi 5 e 6 del Marvel Cinematic Universe, che completano The Multiverse Saga. Come promesso da Kevin Feige, il Comic-Con di San Diego è stato un momento importante per capire dove intendano andare a parare i Marvel Studios con quella che ora è nota come Multiverse Saga (Fasi 4, 5 e 6). Un appellativo che si poteva facilmente intuire dagli indizi visti finora (il concetto del Multiverso e l'introduzione di Kang il Conquistatore come prossimo Big Bad), e che ora è ufficiale, con un punto di arrivo fissato per il 2025 (anche se, come cercheremo di spiegare in questo articolo, probabilmente ci sarà uno slittamento al 2026). Alcune informazioni mancano ancora, presumibilmente in … Leggi su movieplayer (Di domenica 24 luglio 2022) Complice il Comic-Con di San Diego, ecco le informazioni che abbiamo5 e 6 del, che completano The Multiverse Saga. Come promesso da Kevin Feige, il Comic-Con di San Diego è stato un momento importante per capire dove intendano andare a parare iStudios con quella che ora è nota come Multiverse Saga (4, 5 e 6). Un appellativo che si poteva facilmente intuire dagli indizi visti(il concetto del Multiverso e l'introduzione di Kang il Conquistatore come prossimo Big Bad), e che ora è ufficiale, con un punto di arrivo fissato per il 2025 (anche se, come cercheremo di spiegare in questo articolo, probabilmente ci sarà uno slittamento al 2026). Alcune informazioni mancano ancora, presumibilmente in …

