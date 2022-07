Mario Giuliacci | Vorrei poterlo dire Meteo | chi è condannato al caldo estremo

(Di domenica 24 luglio 2022) Fine del, ma non per tutti. Ilrologo, sul suo sito, annuncia quello che l'Italia attendeva da settimane, contrassegnate da afa e temperature record. "Ilinsisterà fino a fine mese, probabilmente potrebbe anche sconfinare nei primi giorni di agosto, anche se nella fase finale la parentesi rovente sembra attenuarsi", si legge. Ma allora, qual è la buona notizia annunciata? "Dopo questi ultimi giorni roventi, gli aggiornamenti evidenziano che da mercoledì 27 luglio si apra una fase più generosa, sebbene non possiamo parlare di vero fresco". E questo solo per il Nord Italia, mentre il resto dello Stivale sarà ancora alla graticola. Attenzione però: "Non diciamo che finirà tutto, ma che ritorneremo un poco di più a… vivere e riposare meglio". Nel dettaglio, ...

