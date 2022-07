Maria de Filippi ha deciso, è fuori | Terremoto ad Amici: storico cambio di professori (Di domenica 24 luglio 2022) Tremano le certezze tra le cattedre di Amici di Maria de Filippi. La decisione sembra ormai presa, non c’è via di scampo: è fuori Maria de Filippi (WittyTV)La nuova edizione di Amici di Maria de Filippi sta per iniziare. Il talent show di Canale5 è un vero e proprio pilastro dell’intrattenimento targato Mediaset. Da più di vent’anni, infatti, tiene compagnia a tutti i telespettatori per diversi mesi all’anno, non calando mai né di successo né di share. Negli ultimi giorni, però, le cattedre di Amici stanno vivendo un vero e proprio Terremoto interno. Già da qualche tempo si sa di uno storico ritorno tra i professori del talent ma solo da poche ore si ... Leggi su ck12 (Di domenica 24 luglio 2022) Tremano le certezze tra le cattedre didide. La decisione sembra ormai presa, non c’è via di scampo: ède(WittyTV)La nuova edizione dididesta per iniziare. Il talent show di Canale5 è un vero e proprio pilastro dell’intrattenimento targato Mediaset. Da più di vent’anni, infatti, tiene compagnia a tutti i telespettatori per diversi mesi all’anno, non calando mai né di successo né di share. Negli ultimi giorni, però, le cattedre distanno vivendo un vero e propriointerno. Già da qualche tempo si sa di unoritorno tra idel talent ma solo da poche ore si ...

