Manchester City, Cucurella costa tantissimo. Ma il Brighton ha già il sostituto (Di domenica 24 luglio 2022) Marc Cucurella, spagnolo in forza al Brighton, richiede un esborso di più di 50 milioni di euro. Il Manchester City ha offerto 30, ricevendo... Leggi su calciomercato (Di domenica 24 luglio 2022) Marc, spagnolo in forza al, richiede un esborso di più di 50 milioni di euro. Ilha offerto 30, ricevendo...

