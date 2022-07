MacBook Air M2: trovato il modo per evitare il surriscaldamento e migliorarne le prestazioni (Di domenica 24 luglio 2022) Ormai è cosa risaputa: M2, il nuovo processore di Apple giunto su MacBook Air e MacBook Pro 13”, scalda. E lo fa in modo piuttosto anomalo. A distanza di una manciata di giorni dal suo arrivo sugli scaffali, gli utenti sembrerebbero aver già trovato una soluzione “fatta in casa”. M2: trovata la soluzione al surriscaldamento – 22722 www.computermagazine.itUna settimana di inferno, in tutti i sensi. Le temperature bollenti dentro e fuori casa si fanno sentire e, di certo, non aiutano il nuovo MacBook Air con chip M2 di Apple, che sta mostrando il fianco a evidenti surriscaldamenti in fase di utilizzo. È questo il vero problema del nuovo chip di Apple, problema che, giunti a questo punto, sta frenando le vendite di un prodotto piuttosto interessante ma per certi versi controverso. Da un ... Leggi su computermagazine (Di domenica 24 luglio 2022) Ormai è cosa risaputa: M2, il nuovo processore di Apple giunto suAir ePro 13”, scalda. E lo fa inpiuttosto anomalo. A distanza di una manciata di giorni dal suo arrivo sugli scaffali, gli utenti sembrerebbero aver giàuna soluzione “fatta in casa”. M2: trovata la soluzione al– 22722 www.computermagazine.itUna settimana di inferno, in tutti i sensi. Le temperature bollenti dentro e fuori casa si fanno sentire e, di certo, non aiutano il nuovoAir con chip M2 di Apple, che sta mostrando il fianco a evidenti surriscaldamenti in fase di utilizzo. È questo il vero problema del nuovo chip di Apple, problema che, giunti a questo punto, sta frenando le vendite di un prodotto piuttosto interessante ma per certi versi controverso. Da un ...

