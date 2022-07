“Ma è davvero lei?”. Ilary Blasi, prima volta in Italia senza Francesco Totti: beccata proprio lì (Di domenica 24 luglio 2022) Ilary Blasi a Sabaudia senza Francesco Totti. Negli ultimi 20 anni la famosa coppia non ha mai mancato l’appuntamento con il mare del litorale pontino. Ma la recente separazione dei due ha rimescolato le carte. In tanti si stavano chiedendo chi tra la popolare conduttrice e l’ex giocatore della Roma si sarebbe rivisto per primo sulla nota spiaggia. Come molti sanno Ilary ha trascorso gli ultimi giorni in Tanzania in vacanza con i figli. Da più parti è stato sottolineato che la fuga ha avuto a che fare con l’esplosione del gossip sulla fine della sua storia in Italia. Così Ilary Blasi ha deciso di staccare la spina e allontanarsi dal clamore con Chanel, Isabel e Cristian. Mentre secondo i ben informati un futuro in comune, in tv, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 24 luglio 2022)a Sabaudia. Negli ultimi 20 anni la famosa coppia non ha mai mancato l’appuntamento con il mare del litorale pontino. Ma la recente separazione dei due ha rimescolato le carte. In tanti si stavano chiedendo chi tra la popolare conduttrice e l’ex giocatore della Roma si sarebbe rivisto per primo sulla nota spiaggia. Come molti sannoha trascorso gli ultimi giorni in Tanzania in vacanza con i figli. Da più parti è stato sottolineato che la fuga ha avuto a che fare con l’esplosione del gossip sulla fine della sua storia in. Cosìha deciso di staccare la spina e allontanarsi dal clamore con Chanel, Isabel e Cristian. Mentre secondo i ben informati un futuro in comune, in tv, ...

