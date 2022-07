leggoit : #Lombardia, il #caldo fa impennare le vendite di angurie, meloni e pesche - infoitinterno : Meteo Lombardia: settimana a tratti instabile con qualche temporale e gran caldo in smorzamento - AliceMonni : RT @TgrRaiLombardia: Caldo eccezionale fino a lunedì, poi arrivano i temporali - Potrebbe essere vicina la fine dell’ondata di #caldo in Lo… - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Caldo eccezionale fino a lunedì, poi arrivano i temporali - Potrebbe essere vicina la fine dell’ondata di #caldo in Lo… - TgrRaiLombardia : Caldo eccezionale fino a lunedì, poi arrivano i temporali - Potrebbe essere vicina la fine dell’ondata di #caldo in… -

Lo rileva l'Osservatorio dei Supermercati 'Il Gigante' (gruppo della Grande Distribuzione con una settantina di punti vendita nel Nord Italia, cinquanta dei quali in) evidenziando un forte ...Laè la Regione con il maggior incremento di positivi in 24 ore: sono 6.366 . Le ultime ... L'ondata die l'inizio del periodo dedicato alle vacanze, inoltre, non fanno che peggiorare la ...Settiimana record per le vendite di tutti quei prodotti che aiutano a contrastare le alte temperature. Rispetto al mese di giugno, infatti, in questi giorni si è registrata una forte ...La persistenza del caldo torrido su tutta la penisola sta inevitabilmente danneggiando in maniera pesante la nostra agricoltura e la produzione ortofrutticola. .... Le scottature da caldo spiega la Co ...