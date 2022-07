Lo scambio Juventus-Psg, il futuro di Milenkovic e il contatto tra Napoli e Sassuolo: tutte le trattative di calciomercato (Di domenica 24 luglio 2022) Anche il weekend ha regalato tante trattative sul fronte calciomercato, sono particolarmente attive le squadre di Serie A ma si sono registrate trattative anche all’estero. La Juventus continua il pressing per Paredes, centrocampista in uscita dal Psg. Il club bianconero avrebbe proposto l’inserimento nella trattativa di Rabiot, sono in corso valutazioni dal club francese. Il centrocampista è stato inserito nella lista dell’Under 23 ed è in uscita. Allegri continua a spingere per Morata dell’Atletico Madrid. Tra lunedì e martedì è previsto l’incontro tra la Fiorentina e l’agente di Milenkovic, la volontà del difensore è quella di lasciare i viola e in corsa ci sono Inter e Juventus. Il Sassuolo continua la ricerca ad attaccanti dopo la cessione di Scamacca al West ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 24 luglio 2022) Anche il weekend ha regalato tantesul fronte, sono particolarmente attive le squadre di Serie A ma si sono registrateanche all’estero. Lacontinua il pressing per Paredes, centrocampista in uscita dal Psg. Il club bianconero avrebbe proposto l’inserimento nella trattativa di Rabiot, sono in corso valutazioni dal club francese. Il centrocampista è stato inserito nella lista dell’Under 23 ed è in uscita. Allegri continua a spingere per Morata dell’Atletico Madrid. Tra lunedì e martedì è previsto l’incontro tra la Fiorentina e l’agente di, la volontà del difensore è quella di lasciare i viola e in corsa ci sono Inter e. Ilcontinua la ricerca ad attaccanti dopo la cessione di Scamacca al West ...

