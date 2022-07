LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard, Van Aert e Pogacar protagonisti della passerella nei primi chilometri (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 17.08 Van Aert scorta Gilbert con qualche metro di vantaggio sul gruppo, presente e quello che tra poco sarà passato del ciclismo belga. Vingegaard ora a colloquio col connazionale Mads Pedersen. 17.06 Ecco che in testa al gruppo arriva Philippe Gilbert! Il belga, all’ultimo Tour della sua carriera, si prende l’applauso del pubblico. Un vero fenomeno, oltre che un vero signore, saluterà il gruppo a fine stagione. 17.03 I primi chilometri saranno così, di totale passerella. Un momento bellissimo per per salutare e dare il giusto tributo ai corridori che hanno completato l’edizione 109 del Tour. Una ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADE17.08 Vanscorta Gilbert con qualche metro di vantaggio sul gruppo, presente e quello che tra poco sarà passato del ciclismo belga.ora a colloquio col connazionale Mads Pedersen. 17.06 Ecco che in testa al gruppo arriva Philippe Gilbert! Il belga, all’ultimosua carriera, si prende l’applauso del pubblico. Un vero fenomeno, oltre che un vero signore, saluterà il gruppo a fine stagione. 17.03 Isaranno così, di totale. Un momento bellissimo per per salutare e dare il giusto tributo ai corridori che hanno completato l’edizione 109 del. Una ...

juventusfc : ???? Siamo live su @Twitch_Italy con Alex Sandro direttamente dal nostro tour negli Stati Uniti ???? Ci trovi qui ????… - TicketOneIT : ? @AmorosoOF tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con “TUTTO ACCADE TOUR”! ?? ??Scopri le date… - eventiatmilano : Concerti che verranno: il 21 dicembre Alessandra Amoroso live al Mediolanum Forum Milano per il 'Tutto Accade Tour'… - infoitsport : LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA - FrahGnaGna : Quindi il tour è gestito da Live Nation, famosa per saltare sempre l'Italia in qualsiasi tour!!!#kinnporscheworldtour2022 -