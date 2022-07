LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: passerella anche per Geschke sull’ultimo GPM della Grande Boucle (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 18.23 Fra poco il gruppo entrerà nel circuito di Parigi. Potremmo auspicarci un aumento della velocità. 18.21 Altro piccolo dato statistico, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) vince per la terza volta consecutiva la maglia bianca. Come lui Jan Ullrich (dal 1996 al 1998) ed Andy Schleck (dal 2008 al 2010). 18.19 Il tedesco si prende l’ultimo GPM di questa Grande Boucle. 18.16 A percorrere questa salita in testa è Simon Geschke (Cofidis), che sta ‘tenendo in caldo’ la maglia a pois per Vingegaard. passerella anche per lui. 18.14 Sta per cominciare la Cote du Pavé des Gardes, ultimo GPM di questo Tour de ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADE18.23 Fra poco il gruppo entrerà nel circuito di Parigi. Potremmo auspicarci un aumentovelocità. 18.21 Altro piccolo dato statistico, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) vince per la terza volta consecutiva la maglia bianca. Come lui Jan Ullrich (dal 1996 al 1998) ed Andy Schleck (dal 2008 al 2010). 18.19 Il tedesco si prende l’ultimo GPM di questa. 18.16 A percorrere questa salita in testa è Simon(Cofidis), che sta ‘tenendo in caldo’ la maglia a pois per Vingegaard.per lui. 18.14 Sta per cominciare la Cote du Pavé des Gardes, ultimo GPM di questode ...

