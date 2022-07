LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: la corsa passa nel Louvre (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 18.41 Dopo essere usciti dal Louvre, sembra che il gruppo abbia iniziato ad accelerare il ritmo. 18.40 Poetico il passaggio del gruppo di fianco alla piramide del Louvre. 18.39 Ora il plotone sta passando sul Pont Neuf, uno dei ponti sulla Senna, per entrare nel Louvre. 18.38 Foratura per Ion Izaguirre (Cofidis). 18.36 Il passaggio di Simon Geschke (Cofidis) sull’ultimo GPM di questo Tour de France: One of the #TDF2022‘s most offensive riders, @simongeschke, takes the last KOM point. Il aura été en tête du classement jusqu’à Hautacam, @simongeschke prend le dernier point au ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADE18.41 Dopo essere usciti dal, sembra che il gruppo abbia iniziato ad accelerare il ritmo. 18.40 Poetico ilggio del gruppo di fianco alla piramide del. 18.39 Ora il plotone stando sul Pont Neuf, uno dei ponti sulla Senna, per entrare nel. 18.38 Foratura per Ion Izaguirre (Cofidis). 18.36 Ilggio di Simon Geschke (Cofidis) sull’ultimo GPM di questode: One of the #TDF‘s most offensive riders, @simongeschke, takes the last KOM point. Il aura été en tête du classement jusqu’à Hautacam, @simongeschke prend le dernier point au ...

juventusfc : ???? Siamo live su @Twitch_Italy con Alex Sandro direttamente dal nostro tour negli Stati Uniti ???? Ci trovi qui ????… - TicketOneIT : ? @AmorosoOF tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con “TUTTO ACCADE TOUR”! ?? ??Scopri le date… - AssolariMarisol : RT @accade__: un riassunto di tutto l’instore tour di alex e di tutti i live che ha fatto fin’ora?? tanto fiera {parte 1/3} #alexwyse https… - Bigon1Francesca : @araihcjajaaa Eh esatto per esempio nella live a Los Angeles(?) se non sbaglio aveva fatto la room tour della stanz… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard Van Aert e Pogacar protagonisti della passerella nei… -