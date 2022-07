LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Jasper Philipsen trionfa sugli Champs-Elysees, Vingegaard vince la Grande Boucle! (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 19.51 Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell’ultima tappa del Tour de France 2022! Non possiamo fare altro che ringraziarvi per aver voluto seguire la Grande Boucle e la conseguente cavalcata di Jonas Vingegaard assieme a noi. Buon proseguimento da OA Sport! 19.50 Questa invece la Top 10 della classifica generale del Tour: 1 1 – Vingegaard Jonas Jumbo-Visma 1000 32? 79:32:29 2 2 – POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 800 40? 3:34 3 3 – THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 675 8:13 4 4 – GAUDU David Groupama – FDJ 575 4? 13:56 5 5 – VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 475 16:37 6 ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADE19.51 Si chiude qui ladell’ultimadelde! Non possiamo fare altro che ringraziarvi per aver voluto seguire laBoucle e la conseguente cavalcata di Jonasassieme a noi. Buon proseguimento da OA Sport! 19.50 Questa invece la Top 10 della classifica generale del: 1 1 –Jonas Jumbo-Visma 1000 32? 79:32:29 2 2 – POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 800 40? 3:34 3 3 – THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 675 8:13 4 4 – GAUDU David Groupama – FDJ 575 4? 13:56 5 5 – VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 475 16:37 6 ...

