LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’ultima tappa! (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 16.52 Li raggiunge ora anche Geschke in Maglia a Pois. Il tedesco ha giustamente concesso la passerella ai tre reali vincitori delle quattro classifiche. 16.51 Il gruppo rallenta e concede a Van Aert, Pogacar e Vingegaard di fare qualche altro km in testa da soli. C’è tempo anche per una foto insieme e per altri scambi di battute. 16.49 Si chiude tra le risate dei tre campioni questo bellissimo siparietto iniziale. Solo applausi per i tre grandissimi protagonisti di questo Tour. 16.48 Gli va a ruota Tadej Pogacar, con Vingegaard alle sue spalle! Questi ragazzi oltre ad essere dei fenomeni sanno come divertire il pubblico. 16.47 E SCATTA SUBITO VAN AERT! Parte lo spettacolo! 16.47 SI PARTE! ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADE16.52 Li raggiunge ora anche Geschke in Maglia a Pois. Il tedesco ha giustamente concesso la passerella ai tre reali vincitori delle quattro classifiche. 16.51 Il gruppo rallenta e concede a Van Aert, Pogacar e Vingegaard di fare qualche altro km in testa da soli. C’è tempo anche per una foto insieme e per altri scambi di battute. 16.49 Si chiude tra le risate dei tre campioni questo bellissimo sipariettole. Solo applausi per i tre grandissimi protagonisti di questo. 16.48 Gli va a ruota Tadej Pogacar, con Vingegaard alle sue spalle! Questi ragazzi oltre ad essere dei fenomeni sanno come divertire il pubblico. 16.47 E SCATTA SUBITO VAN AERT! Parte lo spettacolo! 16.47 SI PARTE! ...

