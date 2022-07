LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo muove le prime pedalate verso il km 0 (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 16.40 Il percorso di oggi toccherà tanti punti dei più suggestivi della Ville Lumiere. Dalla partenza alla Defense a all’Arco di Trionfo, passando per Versailles ed il Museo del Louvre. 16.37 Un sorriso a 32 denti è stampato sul volto di Jonas Vingegaard dal momento della partenza. Un trionfo eccezionale il suo, secondo danese della storia a vincere il Tour dopo il successo di Bjarne Riis del 1996. 16.35 Ecco un’immagine dal momento della partenza: Le départ fictif de cette 21e étape du Tour de France est donné depuis Paris la Défense Arena. Les coureurs sortent rapidement de l’enceinte. Il manque trois coureurs à l’appel : Michael Woods, Guillaume Boivin et ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADE16.40 Il percorso ditoccherà tanti punti dei più suggestivi della Ville Lumiere. Dalla partenza alla Defense a all’Arco di Trionfo, passando per Versailles ed il Museo del Louvre. 16.37 Un sorriso a 32 denti è stampato sul volto di Jonas Vingegaard dal momento della partenza. Un trionfo eccezionale il suo, secondo danese della storia a vincere ildopo il successo di Bjarne Riis del 1996. 16.35 Ecco un’immagine dal momento della partenza: Le départ fictif de cette 21e étape dudeest donné depuis Paris la Défense Arena. Les coureurs sortent rapidement de l’enceinte. Il manque trois coureurs à l’appel : Michael Woods, Guillaume Boivin et ...

