LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo continua la passerella verso i Campi Elisi (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 17.37 Proseguiamo il resoconto delle classifiche con quella a punti. Dominatore assoluto Wout Van Aert che, in attesa della volata di oggi, ha già superato il record di punti precedentemente tenuto da Peter Sagan: 1 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 480 2 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 250 3 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck 236 4 LAPORTE Christophe Jumbo-Visma 171 5 PEDERSEN Mads Trek – Segafredo 158 6 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 157 7 JAKOBSEN Fabio Quick-Step Alpha Vinyl Team 155 8 MATTHEWS Michael Team BikeExchange – Jayco 133 9 SAGAN Peter TotalEnergies 104 10 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 98 17.34 Ecco la foto che ritrae la squadra che ha dominato il Tour de France ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADE17.37 Proseguiamo il resoconto delle classifiche con quella a punti. Dominatore assoluto Wout Van Aert che, in attesa della volata di, ha già superato il record di punti precedentemente tenuto da Peter Sagan: 1 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 480 2 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 250 3 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck 236 4 LAPORTE Christophe Jumbo-Visma 171 5 PEDERSEN Mads Trek – Segafredo 158 6 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 157 7 JAKOBSEN Fabio Quick-Step Alpha Vinyl Team 155 8 MATTHEWS Michael Team BikeExchange – Jayco 133 9 SAGAN Peter TotalEnergies 104 10 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 98 17.34 Ecco la foto che ritrae la squadra che ha dominato ilde...

juventusfc : ???? Siamo live su @Twitch_Italy con Alex Sandro direttamente dal nostro tour negli Stati Uniti ???? Ci trovi qui ????… - TicketOneIT : ? @AmorosoOF tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con “TUTTO ACCADE TOUR”! ?? ??Scopri le date… - Bigon1Francesca : @araihcjajaaa Eh esatto per esempio nella live a Los Angeles(?) se non sbaglio aveva fatto la room tour della stanz… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard Van Aert e Pogacar protagonisti della passerella nei… - eventiatmilano : Concerti che verranno: il 21 dicembre Alessandra Amoroso live al Mediolanum Forum Milano per il 'Tutto Accade Tour'… -