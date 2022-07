LIVE Musetti-Alcaraz 6-4 5-6, Finale ATP Amburgo in DIRETTA: lo spagnolo piazza il break e riapre il match (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 break CONFERMATO DA Alcaraz! IN RETE IL LUNGOLINEA DI ROVESCIO DI Musetti 40-15 Musetti perde un’altra diagonale di rovescio. 30-15 Risposta lunga di Musetti. 15-15 SMORZATA VINCENTE DI Alcaraz 0-15 Alcaraz RESTA IMMOBILE! DIRITTO LUNGOLINEA VINCENTE DI Musetti 5-5 Alcaraz riapre TUTTO AD Amburgo E piazza IL break! Musetti ha avvertito la pressione e non ha sfruttato due match point. 40-AD PALLA break Alcaraz CHE TROVA UNA SMORZATA PRODIGIOSA 40-40 DOVE L’HA MESSA Alcaraz CON IL DIRITTO DIAGONALE SUL ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-6CONFERMATO DA! IN RETE IL LUNGOLINEA DI ROVESCIO DI40-15perde un’altra diagonale di rovescio. 30-15 Risposta lunga di. 15-15 SMORZATA VINCENTE DI0-15RESTA IMMOBILE! DIRITTO LUNGOLINEA VINCENTE DI5-5TUTTO ADILha avvertito la pressione e non ha sfruttato duepoint. 40-AD PALLACHE TROVA UNA SMORZATA PRODIGIOSA 40-40 DOVE L’HA MESSACON IL DIRITTO DIAGONALE SUL ...

zazoomblog : LIVE Musetti-Alcaraz 6-4 5-4 Finale ATP Amburgo in DIRETTA: l’azzurro può chiudere il match al servizio - #Musetti-… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATP #Amburgo Torna in equilibrio il #secondoset con #Alcaraz che annulla un #matchpoint e… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATP #Amburgo Tiene il servizio a zero #Alcaraz, che si porta sul 4-5, ma ora sarà Lorenzo… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATP #Amburgo Leone #Musetti! Rimonta da 0-40 e tiene ancora il servizio: ora è 5-3 nel #secondoset! #live - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATP #Amburgo Lorenzo #Musetti tiene ancora il servizio nel #secondoset della #finale con… -