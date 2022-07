LIVE Musetti-Alcaraz 6-4 5-4, Finale ATP Amburgo in DIRETTA: l’azzurro può chiudere il match al servizio (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Game a zero di Alcaraz che dovrà dare il massimo in risposta per restare nel match. 40-0 Termina in rete il diritto di Musetti. 30-0 Lunga la risposta dell’italiano. 15-0 DI POCO LARGO IL RECUPERO DI ROVESCIO DI Musetti 5-3 GAME CLAMOROSO VINTO DA Musetti CHE ANNULLA TRE PALLE BREAK E RESTA AVANTI AD-40 ALTRA GRAN PRIMA DELl’azzurro 40-40 IN RETE IL DIRITTO DIAGONALE IN SPINTA DI Musetti AD-40 SUL NASTRO LA SMORZATA DI Alcaraz! Musetti PORTA A CASA UN PUNTO CLAMOROSO DOPO AVER VINTO LA DIAGONALE DI ROVESCIO 40-40 CHE PRIMA DI Musetti 30-40 Serve&volley vincente del carrarese. 15-40 DIRITTO SUL NASTRO DI Alcaraz 0-40 ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 Game a zero diche dovrà dare il massimo in risposta per restare nel. 40-0 Termina in rete il diritto di. 30-0 Lunga la risposta dell’italiano. 15-0 DI POCO LARGO IL RECUPERO DI ROVESCIO DI5-3 GAME CLAMOROSO VINTO DACHE ANNULLA TRE PALLE BREAK E RESTA AVANTI AD-40 ALTRA GRAN PRIMA DEL40-40 IN RETE IL DIRITTO DIAGONALE IN SPINTA DIAD-40 SUL NASTRO LA SMORZATA DIPORTA A CASA UN PUNTO CLAMOROSO DOPO AVER VINTO LA DIAGONALE DI ROVESCIO 40-40 CHE PRIMA DI30-40 Serve&volley vincente del carrarese. 15-40 DIRITTO SUL NASTRO DI0-40 ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATP #Amburgo Tiene il servizio a zero #Alcaraz, che si porta sul 4-5, ma ora sarà Lorenzo… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATP #Amburgo Leone #Musetti! Rimonta da 0-40 e tiene ancora il servizio: ora è 5-3 nel #secondoset! #live - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATP #Amburgo Lorenzo #Musetti tiene ancora il servizio nel #secondoset della #finale con… - zazoomblog : LIVE Musetti-Alcaraz 6-4 Finale ATP Amburgo in DIRETTA: l’italiano dà spettacolo e conquista il primo set -… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATP #Amburgo Grande avvio di #secondoset per Lorenzo #Musetti, che strappa il servizio ad… -