LIVE Musetti-Alcaraz 4-3, Finale ATP Amburgo in DIRETTA: nuovo break dell’azzurro che piazza il sorpasso (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Lungo il back di rovescio in avanzamento di Musetti. 40-15 Ottima prima del carrarese. 30-15 Servizio e diritto di Musetti. 15-15 SI SALVA Musetti! L’azzurro muove l’avversario che però è ovunque prima dell’errore di diritto in passante. 0-15 Errore in uscita dal servizio del classe 2002. 4-3 ARRIVA UN nuovo break DI Musetti 30-40 PALLA break Musetti! L’azzurro alza il ritmo in diagonale. 30-30 Servizio e diritto steccato di Alcaraz. 30-15 Doppio fallo dello spagnolo. 30-0 Servizio e rovescio esplosivo di Alcaraz. 15-0 Gran diritto profondo all’incrocio di Alcaraz. 3-3 CHOP DI DIRITTO IN AVANZAMENTO DI ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Lungo il back di rovescio in avanzamento di. 40-15 Ottima prima del carrarese. 30-15 Servizio e diritto di. 15-15 SI SALVA! L’azzurro muove l’avversario che però è ovunque prima dell’errore di diritto in passante. 0-15 Errore in uscita dal servizio del classe 2002. 4-3 ARRIVA UNDI30-40 PALLA! L’azzurro alza il ritmo in diagonale. 30-30 Servizio e diritto steccato di. 30-15 Doppio fallo dello spagnolo. 30-0 Servizio e rovescio esplosivo di. 15-0 Gran diritto profondo all’incrocio di. 3-3 CHOP DI DIRITTO IN AVANZAMENTO DI ...

SkySport : #MusettiAlcaraz, la finale di #Amburgo ora LIVE su SuperTennis (canale 212 di Sky) #SkySport #SkyTennis - NedjaNav_55x : Alcaraz vs Musetti en directo HD Alcaraz vs Musetti live in HD - sportli26181512 : Musetti-Alcaraz all'Atp di Amburgo, il risultato in diretta LIVE: Lorenzo Musetti si gioca la sua prima finale Atp,… - sportface2016 : #HamburgOpen | Tutto pronto per il match della giornata! Lorenzo #Musetti e Carlos #Alcaraz si affrontano in finale… - 2010FABI : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - ATP Amburgo 2022 - Lorenzo Musetti disputa la prima finale in carriera contro Carlos Alcaraz! Secondo confront… -