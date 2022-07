LIVE Musetti-Alcaraz 2-3, Finale ATP Amburgo in DIRETTA: lo spagnolo conduce il primo set (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 STOP VOLLEY MAGISTRALE DI ROVESCIO DI Musetti 30-0 Servizio e diritto del carrarese. 15-0 Musetti vince la diagonale di diritto. 2-3 Game solido al servizio per il classe 2003. 40-15 VOLÈE PREGEVOLE DI DIRITTO DI Alcaraz 30-15 CHE SCAMBIO VINTO DA Alcaraz SULLA DIAGONALE DI ROVESCIO 15-15 FUORI DI POCO IL DIRITTO DIAGONALE DI Musetti 0-15 PASSANTE DI ROVESCIO IN BACK DI Musetti 2-2 Buon game al servizio del classe 2002. 40-15 Gran prima esterna di Musetti. 30-15 Scappa via la risposta di Alcaraz. 15-15 CHE RECUPERO SOTTORETE DI Musetti! Alcaraz protesta sul segno sulla riga. 0-15 DIRITTO VINCENTE A SVENTAGLIO DI ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 STOP VOLLEY MAGISTRALE DI ROVESCIO DI30-0 Servizio e diritto del carrarese. 15-0vince la diagonale di diritto. 2-3 Game solido al servizio per il classe 2003. 40-15 VOLÈE PREGEVOLE DI DIRITTO DI30-15 CHE SCAMBIO VINTO DASULLA DIAGONALE DI ROVESCIO 15-15 FUORI DI POCO IL DIRITTO DIAGONALE DI0-15 PASSANTE DI ROVESCIO IN BACK DI2-2 Buon game al servizio del classe 2002. 40-15 Gran prima esterna di. 30-15 Scappa via la risposta di. 15-15 CHE RECUPERO SOTTORETE DIprotesta sul segno sulla riga. 0-15 DIRITTO VINCENTE A SVENTAGLIO DI ...

