LIVE Musetti-Alcaraz 0-0, Finale ATP Amburgo in DIRETTA: si comincia sul Campo Centrale! (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Alcaraz trova subito una seconda profonda che manda in difficoltà Musetti. 0-0 Si comincia! Batte Carlos Alcaraz. INIZIO PRIMO SET 15.08 Tutto pronto sul Campo Centrale! Si comincia ad Amburgo. 15.06 Al via il riscaldamento! Lorenzo Musetti ha vinto il sorteggio e scelto di ricevere. 15.04 Stasera alle 20 ci sarà un’altra italiana in Campo per il titolo: Lucia Bronzetti vuole il titolo a Palermo contro Irina Camelia Begu. 15.02 Giocatori in Campo ad Amburgo! 15.00 Manca davvero poco per l’inizio della Finale! L’azzurro vuole far dimenticare la sconfitta di Matteo Berrettini contro Casper ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0trova subito una seconda profonda che manda in difficoltà. 0-0 Si! Batte Carlos. INIZIO PRIMO SET 15.08 Tutto pronto sulSiad. 15.06 Al via il riscaldamento! Lorenzoha vinto il sorteggio e scelto di ricevere. 15.04 Stasera alle 20 ci sarà un’altra italiana inper il titolo: Lucia Bronzetti vuole il titolo a Palermo contro Irina Camelia Begu. 15.02 Giocatori inad! 15.00 Manca davvero poco per l’inizio della! L’azzurro vuole far dimenticare la sconfitta di Matteo Berrettini contro Casper ...

